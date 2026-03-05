МО РФ: с территории противника возвращены 200 военнослужащих

Минобороны России сообщило о возвращении 200 российских военнослужащих с подконтрольной Киеву территории. Взамен, уточнили в МО РФ, переданы 200 военнопленных ВСУ.

Это состоялось сегодня, 5 марта 2026 года. Сейчас эти российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии. Там им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Отмечено, что все они будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях российского оборонного ведомства.

Добавлено, что при возвращении бойцов из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Соединенные Штаты Америки и Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее пленный украинец рассказал, как убедил сослуживцев сдаться российским войскам. По его словам, решение пришло быстро. Он подошел к старшему и прямо сказал, что лучше выйти к русским, чем погибнуть.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.