МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МО РФ: с территории противника возвращены 200 военнослужащих

Взамен украинской стороне передано такое же количество пленных украинцев.
05-03-2026 14:41
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило о возвращении 200 российских военнослужащих с подконтрольной Киеву территории. Взамен, уточнили в МО РФ, переданы 200 военнопленных ВСУ. 

Это состоялось сегодня, 5 марта 2026 года. Сейчас эти российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии. Там им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Отмечено, что все они будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях российского оборонного ведомства. 

Добавлено, что при возвращении бойцов из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Соединенные Штаты Америки и Объединенные Арабские Эмираты. 

Ранее пленный украинец рассказал, как убедил сослуживцев сдаться российским войскам. По его словам, решение пришло быстро. Он подошел к старшему и прямо сказал, что лучше выйти к русским, чем погибнуть.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #белоруссия #Украина #пленные
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российские буксиры. Часть 1
2
Военная приемка. 500-й выпуск
3
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
4
Оружие Египта
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
7
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
8
Военные инженеры Будды
9
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
10
ФСВТС России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 