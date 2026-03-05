МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Опубликованы кадры возвращения военнослужащих из плена

Сегодня с территории, подконтрольной киевскому режиму, вернулись 200 российских бойцов.
05-03-2026 15:37
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало видео с возвращением из плена российских военнослужащих

Отмечено, что сегодня, 5 марта 2026 года, России возвращены 200 военнослужащих. Взамен неприятель получил такое же количество украинских военнопленных

Сейчас бойцы находятся в Белоруссии. Там им оказывают психологическую и медицинскую помощь. Российское оборонное ведомство добавило, что их доставят на территорию Российской Федерации - там военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях МО РФ. 

Посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ и США, добавили в Минобороны России.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский заявил, что за 5 и 6 марта Российская Федерация и Украина произведут обмен пленными 500 на 500 человек. Он состоится по договоренностям, достигнутым во время переговоров в Женеве 17-18 февраля.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #возвращение #белоруссия #пленные
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российские буксиры. Часть 1
2
Военная приемка. 500-й выпуск
3
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
4
Оружие Египта
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
7
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
8
Военные инженеры Будды
9
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
10
ФСВТС России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 