Опубликованы кадры возвращения военнослужащих из плена

Минобороны России опубликовало видео с возвращением из плена российских военнослужащих.

Отмечено, что сегодня, 5 марта 2026 года, России возвращены 200 военнослужащих. Взамен неприятель получил такое же количество украинских военнопленных.

Сейчас бойцы находятся в Белоруссии. Там им оказывают психологическую и медицинскую помощь. Российское оборонное ведомство добавило, что их доставят на территорию Российской Федерации - там военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях МО РФ.

Посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ и США, добавили в Минобороны России.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский заявил, что за 5 и 6 марта Российская Федерация и Украина произведут обмен пленными 500 на 500 человек. Он состоится по договоренностям, достигнутым во время переговоров в Женеве 17-18 февраля.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.