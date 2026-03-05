Герой России капитан Уралбаев рассказал об освобождении Красноармейска

Командир 1-го батальона 506-го гвардейского мотострелкового Познанского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр», Герой Российской Федерации капитан Тельман Уралбаев рассказал новые подробности освобождения города Красноармейск Донецкой Народной Республики. Кадры предоставило Минобороны России.

Капитан Уралбаев 20 февраля 2026 года был удостоен высшей государственной награды Российской Федерации - медали «Золотая Звезда». Освобождая Красноармейск, бойцы его батальона проявили героизм, действовали слаженно и решительно.

«С бойцами я постоянно был. Близко и рядом... Когда начинали с наступательных действий, взаимодействовали с 30-й бригадой, полком 1435, друг другу помогали, подсказывали маршруты... Враг не оставлял нам надежды, что мы пройдем, но общими усилиями со своими боевыми товарищами мы проделали большой путь», - вспоминает гвардии капитан.

Первый мотострелковый батальон 506-го полка под командованием гвардии капитана Тельмана Уралбаева действовал во взаимодействии с другими подразделениями 27-й гвардейской мотострелковой дивизии и соединениями группировки войск «Центр». В связи с большой активностью FPV-дронов противника военнослужащие батальона, применив мотоциклы, «залетели» на окраину улицы Павла Поповича. Закрепившись, они в течение недели зачистили район, что обеспечило продвижение остальных штурмовых групп батальона.

«Не сразу, но постепенно, день за днем зачищали. И ребята уже в эфире слышали, что там уже работают, и начали сами тянуться, продумывать маршруты, как зайти, чтобы быстрее помочь. На тот момент они были как разведчики, трое моих. После к ним присоединились ребята из 3-го батальона, 30-я бригада тоже помогала, параллельно шла. Опираясь друг на друга, это придавало уверенности ребятам, так они и шли», - вспоминает Уралбаев.

Офицер рассказал о мирных жителях города. По его словам, в ходе освобождения Красноармейска они начали выходить к российским бойцам - помогали, подсказывали, где находится противник. Некоторые даже говорили: «Готовы за вас воевать». Военнослужащим батальона приходилось эвакуировать и спасать жителей.

«Враг бил не смотря куда, лишь бы только ударить. Попадал по мирным жителям. Ребята выходили, оказывали помощь. У меня был развернут госпиталь. Отвозили, относили на носилках, там уже лечили», - говорит гвардии капитан.

Он рассказал о пленных украинских военнослужащих, которые просились воевать за Россию. Командование ВСУ бросило их на произвол судьбы, отмечает Уралбаев, в то время как российские солдаты отнеслись к ним гуманно, делясь собственной провизией и водой. Продемонстрировав медаль «Золотая Звезда», офицер поблагодарил весь личный состав батальона, который проявил мужество в ходе освобождения города - одного из последних очагов обороны ВСУ в Красноармейской агломерации.

«Волнение было, прежде всего. Не каждому достается такая награда... Мне 34 года, я из Оренбургской области, на СВО нахожусь с первых дней. В 2012 году пришел на срочную службу. Заключил контракт и остался служить. Был заместителем командира разведвзвода. Последовал по стопам своего старшего брата, он тоже был на контрактной службе, сержант. Стал офицером. Он послужил мне большим примером. Я тоже решил, что стану офицером. Стал», - заключил Герой России.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов