Самолет с возращенными из плена бойцами ВС РФ приземлился в Подмосковье

Самолет с вернувшимися в рамках обмена с Украиной военнопленными приземлились на аэродроме в Подмосковье. С подконтрольной Киеву территории в Россию вернулись 200 наших военнослужащих. Такое же количество украинцев были переданы Киеву.

Российские бойцы какое-то время находились на территории Белоруссии. Там им оказывали медицинскую и психологическую помощь, готовили к возвращению домой. Впереди лечение и реабилитация в медицинских учреждениях Минобороны РФ. При обмене военнопленными посреднические усилия оказывали власти ОАЭ и США.

Ранее помощник президента Владимир Мединский анонсировал обмен военнопленными пятого и шестого марта по формуле 500 на 500 человек. Договоренности об этом были достигнуты в Женеве в ходе переговоров 17-18 февраля.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.