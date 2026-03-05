МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Самолет с возращенными из плена бойцами ВС РФ приземлился в Подмосковье

Российская и украинская сторона пятого и шестого марта проведут обмен военнопленными по формуле 500 на 500 человек.
05-03-2026 21:19
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Самолет с вернувшимися в рамках обмена с Украиной военнопленными приземлились на аэродроме в Подмосковье. С подконтрольной Киеву территории в Россию вернулись 200 наших военнослужащих. Такое же количество украинцев были переданы Киеву.

Российские бойцы какое-то время находились на территории Белоруссии. Там им оказывали медицинскую и психологическую помощь, готовили к возвращению домой. Впереди лечение и реабилитация в медицинских учреждениях Минобороны РФ. При обмене военнопленными посреднические усилия оказывали власти ОАЭ и США.

Ранее помощник президента Владимир Мединский анонсировал обмен военнопленными пятого и шестого марта по формуле 500 на 500 человек. Договоренности об этом были достигнуты в Женеве в ходе переговоров 17-18 февраля.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Московская область #обмен пленными
