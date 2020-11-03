ЦВО направит на военную службу более 54 тысяч новобранцев
Перед отправкой новобранцам измерили температуру и выдали медицинские маски.
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В Центральном военном округе началась массовая отправка призывников в войска. На военную службу уйдут 54 тысячи человек.
В Екатеринбурге пополнение принимают в бригаде связи. Для новобранцев в казармах выделили отдельные помещения. Две недели они будут изучать устав и знакомиться со спецификой подразделения.
В Новосибирске на сборном пункте у призывников измерили температуру, протестировали на коронавирус, выдали медицинские маски.