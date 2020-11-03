ЦВО направит на военную службу более 54 тысяч новобранцев

В Центральном военном округе началась массовая отправка призывников в войска. На военную службу уйдут 54 тысячи человек.

В Екатеринбурге пополнение принимают в бригаде связи. Для новобранцев в казармах выделили отдельные помещения. Две недели они будут изучать устав и знакомиться со спецификой подразделения.

В Новосибирске на сборном пункте у призывников измерили температуру, протестировали на коронавирус, выдали медицинские маски.