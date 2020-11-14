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Колонна миротворцев совершила марш на 100 км из Гориса до Степанакерта

Валентина Пескова
Кирилл Васин
07:00 14.11.2020
В составе колонны прибыли бронетранспортеры, автомобильная техника, средства материально-технического обеспечения, доставленные самолетами Ил-76 на аэродром Эребуни.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Колонна подразделений 15-й отдельной миротворческой бригады, прибывших для участия в проведении миротворческой операции в Нагорном Карабахе, совершила марш протяженностью около ста километров из Гориса в Степанакерт.

Передовые подразделения прошли по маршруту: Горис, Сус, Гейтала, перевал Лысогорский, юго-западная окраина Шуша, после чего начали разворачивать четыре наблюдательных поста в зоне ответственности «Юг».

В колонне - бронетранспортеры, автомобильная техника, средства материально-технического обеспечения, которые ранее доставили из России на аэродром Эребуни при помощи самолетов Ил-76.

Миротворцы взяли под контроль Лачинский коридор и участок дороги Лачин - совхоз Лысогорский, выставлены шесть временных наблюдательных постов. Всего вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре развернуты десять наблюдательных постов.

Посты будут собирать информацию о случаях нарушения прекращения огня, доводить ее до командования миротворцев, поддерживать безопасность движения транспорта и пресекать противоправные действия, направленные на мирных граждан. Это поспособствует скорейшему переходу к мирной жизни, а также возвращению беженцев.

В районе миротворческой операции также будут действовать подразделения военной полиции, входящие в состав миротворческого контингента. Они будут проводить патрулирование вдоль линии соприкосновения, сопровождать колонны и грузы.

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