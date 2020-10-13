Стрельбы днем и ночью: гранатометчики ВВО приступили к проверке после летнего обучения

Гранатометчики общевойсковой армии Восточного военного округа на полигонах в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономии приступили к практическим стрельбам в рамках сдачи контрольной проверки по итогам летнего периода обучения. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа

Особенностью экзаменов станет применение нестандартных мишеней для проверки уровня подготовки военнослужащих. Гранатометчикам предстоит поражать цели, имитирующие автомобили, начиненные взрывчаткой, террористов-смертников, современные танки и динамические мишени различной бронетехники, перемещающейся по полю.

Стрельбы проводятся из гранатометов РПГ-7 и автоматических гранатометов станковых АГС-17 в дневное и ночное время с применением приборов ночного видения ПГО-7В.

Особое внимание уделяется умению быстрого вычисления поправок и поражению целей первым выстрелом. Также гранатометчики совершенствуют навыки маскировки огневых позиций, скрытного перемещения на поле боя, разведки целей и определения их классификации.

В мероприятии боевой подготовки принимают участие около 500 гранатометчиков.