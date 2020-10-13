Армия Огонь из автоматов и гранатометов: более 1 000 военнослужащих выполнили стрельбы в Кузбассе Андрей Аркадьев Надежда Котормус В учениях, которые проходили на полигоне Юргинский, были задействованы более 1 000 военнослужащих. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» В Кемеровской области военнослужащие поразили движущиеся, групповые и одиночные цели из разных видов штатного оружия в рамках контрольной проверки мотострелковых подразделений за летний период обучения. Военнослужащие вели стрельбу из гранатомета РПГ-7В, пулемета ПК, подствольного гранатомета ГП-25, автомата АК-74. Для измерения координат и опознавания целей мотострелки использовали комплекс разведки управления и связи (КРУС) «Стрелец». Автомат Калашникова АК-74 - автомат под патрон 5,45х39 мм. Разработан в 1970 году Михаилом Калашниковым, принят на вооружение в 1974 году. Разработан специально под малоимпульсный патрон производства ЦНИИточмаш. На сегодняшний день является основным автоматом армии России. Вес снаряженного автомата составляет 3,6 килограмма, длина ствола с ДТК - 485 миллиметров. Максимальная эффективная дальность стрельбы - 650 метров. Темп стрельбы примерно 600 выстрелов в минуту. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика