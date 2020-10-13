Огонь из автоматов и гранатометов: более 1 000 военнослужащих выполнили стрельбы в Кузбассе
В Кемеровской области военнослужащие поразили движущиеся, групповые и одиночные цели из разных видов штатного оружия в рамках контрольной проверки мотострелковых подразделений за летний период обучения.
Военнослужащие вели стрельбу из гранатомета РПГ-7В, пулемета ПК, подствольного гранатомета ГП-25, автомата АК-74. Для измерения координат и опознавания целей мотострелки использовали комплекс разведки управления и связи (КРУС) «Стрелец».
Автомат Калашникова АК-74 - автомат под патрон 5,45х39 мм. Разработан в 1970 году Михаилом Калашниковым, принят на вооружение в 1974 году. Разработан специально под малоимпульсный патрон производства ЦНИИточмаш. На сегодняшний день является основным автоматом армии России.
Вес снаряженного автомата составляет 3,6 килограмма, длина ствола с ДТК - 485 миллиметров. Максимальная эффективная дальность стрельбы - 650 метров. Темп стрельбы примерно 600 выстрелов в минуту.