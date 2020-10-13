Шойгу заявил, что план северного завоза выполнен к 1 сентября

План северного завоза в отдаленные гарнизоны выполнен к 1 сентября, с опережением на один месяц. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

«Все запланированные перевозки осуществлены до 1 сентября – то есть почти на месяц раньше, чем в прошлом году», - уточнил он.

По его словам, «сегодня в труднодоступных областях с суровым климатом несут службу и проживают более 20 тысяч военнослужащих и членов их семей».

«Созданные нами зимовочные запасы позволят обеспечить автономную жизнедеятельность отдаленных гарнизонов и военных баз в течение полутора лет», - сказал министр.

Всего для нужд воинских частей, дислоцированных в 152 районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, перевезено свыше 75 тысяч тонн вооружения, военной техники и других материальных средств.

Грузы доставлялись с привлечением сторонних организаций, а также судов Северного и Тихоокеанского флотов.

«Особо отмечу, что на обратном пути многотоннажные суда были задействованы в вывозе металлического лома, который копился в Арктике десятилетиями», - отметил Шойгу.

Он напомнил, что в экологической очистке северных широт Минобороны участвует с 2015 года. За это время перевезено более 20 тысяч тонн металлолома.