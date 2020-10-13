Шойгу сообщил о готовности военных городков к холодам
На все объекты получены паспорта готовности к отопительному сезону.
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Каждый военный городок Министерства обороны России вступит в зимний сезон с паспортом готовности, сообщил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.
«На сегодня паспорта готовности к зиме получили все военные городки, а это - 6 268», - сказал он на селекторном совещании в Минобороны.
По его словам, отремонтировано 1665 сооружений казарменно-жилищного фонда и 36 коммунальных объектов.
На прикотельные склады заблаговременно поставлено порядка 600 тысяч тонн топлива, что позволило создать повышенные нормативные запасы .
В соответствии с графиком в шестидесяти одном регионе в жилые дома и на социальные объекты начали подавать тепло. Для оперативного реагирования на аварийные ситуации создана триста тридцать одна ремонтная бригада.