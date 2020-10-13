Армия Шойгу сообщил о готовности военных городков к холодам Андрей Аркадьев На все объекты получены паспорта готовности к отопительному сезону. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Andshel, Wikimedia Каждый военный городок Министерства обороны России вступит в зимний сезон с паспортом готовности, сообщил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу. «На сегодня паспорта готовности к зиме получили все военные городки, а это - 6 268», - сказал он на селекторном совещании в Минобороны. По его словам, отремонтировано 1665 сооружений казарменно-жилищного фонда и 36 коммунальных объектов. На прикотельные склады заблаговременно поставлено порядка 600 тысяч тонн топлива, что позволило создать повышенные нормативные запасы . В соответствии с графиком в шестидесяти одном регионе в жилые дома и на социальные объекты начали подавать тепло. Для оперативного реагирования на аварийные ситуации создана триста тридцать одна ремонтная бригада. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика