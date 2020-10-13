Шойгу рассказал о ходе выполнения плана капитального строительства на 2020 год

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны рассказал, что в 2020 году в соответствии с Перечнем объектов капитального строительства построены 2 374 объекта, или 74% от запланированного количества.

«В соответствии с Перечнем объектов капитального строительства в текущем году требуется ввести в строй 3 200 зданий и сооружений. Уже построено 2 374 объекта, что составляет 74% от запланированного количества. При этом 502 объекта сдано в эксплуатацию досрочно», - сказал Шойгу.

Он отметил, что, несмотря на ограничительные меры из-за COVID-19, удалось сохранить темпы строительства. Шойгу рассказал, что приступили к работе Северо-Кавказское суворовское военное училище во Владикавказе, новый комплекс Тверского суворовского училища и филиал Нахимовского военно-морского училища в Калининграде.

Также он подчеркнул вклад военных строителей в борьбу с коронавирусом. В кратчайшие сроки было построено 25 многофункциональных медцентров. В данный момент на стадии завершения находится госпиталь в Североморске, строятся медицинские центры в Астраханской области и детский инфекционный центр в Пскове.

«Военно-строительный комплекс отлично справился с поставленными задачами и получил высокую оценку главы государства», - подчеркнул министр обороны.

Также он отметил, что осенняя призывная кампания проходит с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Шойгу поручил оперативному штабу, командующим войсками военных округов, Северным флотом и руководителям органов военного управления держать на особом контроле работу по противодействию распространению COVID-19, чтобы избежать увеличения числа заражений личного состава.