Шойгу: 128 тысяч призывников будут отправлены в войска с соблюдением всех мер против COVID-19
Осенняя призывная кампания проходит с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
«В соответствии с указом президента до конца года в войска будет направлено 128 тысяч человек. Поскольку ситуация с коронавирусом в регионах остается непростой, призывная кампания проходит с соблюдением всех противоэпидемических мер, доказавших свою эффективность в ходе весеннего призыва», - отметил он на селекторном совещании в Минобороны.
В связи с этим глава российского военного ведомства поручил оперативному штабу, командующим войсками военных округов, Северным флотом и руководителям органов военного управления держать на особом контроле работу по противодействию распространению коронавируса, чтобы избежать увеличения числа заражений личного состава.