Армия Шойгу: 128 тысяч призывников будут отправлены в войска с соблюдением всех мер против COVID-19 Андрей Аркадьев Глава ведомства поручил уделить особое внимание противодействию коронавирусу в армии на фоне осеннего призыва. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Осенняя призывная кампания проходит с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. «В соответствии с указом президента до конца года в войска будет направлено 128 тысяч человек. Поскольку ситуация с коронавирусом в регионах остается непростой, призывная кампания проходит с соблюдением всех противоэпидемических мер, доказавших свою эффективность в ходе весеннего призыва», - отметил он на селекторном совещании в Минобороны. В связи с этим глава российского военного ведомства поручил оперативному штабу, командующим войсками военных округов, Северным флотом и руководителям органов военного управления держать на особом контроле работу по противодействию распространению коронавируса, чтобы избежать увеличения числа заражений личного состава. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика