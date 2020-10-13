МО: информация о переброске боевиков с Ближнего Востока в Карабах вызывает тревогу

Поступающая информация о переброске в район конфликта в Нагорном Карабахе боевиков террористических группировок с Ближнего Востока вызывает тревогу. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Данная озабоченность в ходе состоявшихся вчера переговоров по телефону была доведена Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу главе военного ведомства Турецкой Республики Хулуси Акару», - говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что ведомство принимает активное участие в реализации инициатив Российской Федерации по скорейшей стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе.

«Главной целью данной работы, включая проводимые Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу переговоры со своими коллегами из различных стран, является немедленное прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе и переход к переговорам конфликтующих сторон для нормализации обстановки в регионе», - отметили в Миноброны.

Накануне, 12 октября министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону со своим турецким коллегой Хулуси Акаром.

Главы ведомств обсудили вопросы стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе и обменялись мнениями по ситуации в Сирии и в Ливии.