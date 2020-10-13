Ударная сила «Малки»: военнослужащие уничтожили позиции «противника» в Кузбассе

Одни из самых мощных в мире самоходок показали свою ударную силу в Кузбассе. На полигон там выкатили артиллерийские установки «Малка» калибром 203 миллиметра.

Военнослужащие 41-й армии уничтожили живую силу и бронетехнику противника. Огонь вели на дальности до 30 километров. Вести точную стрельбу на таком расстоянии помогали расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

Они вели корректировку огня в режиме реального времени. В учениях задействовали около 500 военнослужащих и более 40 единиц техники.

2С7М «Малка» - самоходное артиллерийское орудие калибра 203 миллиметра, модернизация 2С7 «Пион». Является одним из самых мощных артиллерийских орудий в мире. Установка была создана еще в 1985 году на базе артиллерийской установки 2С7 «Пион».

На вооружение Советской армии 2С7М «Малка» была принята в 1986 году. В рамках модернизации, проведенной «Уралтрансмашем», была заменена коробка передач, механизм распределения, а также агрегаты энергообеспечения. Также установили новую аппаратуру внутренней связи, приема и обработки информации.