Российские танкисты завоевали серебро в конкурсе «Суворовский натиск» на АрМИ-2019

В Китае судьба призов «Суворовского натиска» решилась в финальной эстафете. На трассу полигона Корла вышли экипажи боевых машин пехоты России, Белоруссии, Ирана и Китая. От медалей каждую сборную отделяли 11 километров сложнейших препятствий и два огневых рубежа.

Правила те же, что и в «Танковом биатлоне». Даже препятствия похожи: есть и брод, и эскарп, и колейный мост, и даже стометровка при передаче эстафеты.

Нашу страну в Китае представляли курсанты Дальневосточного командного училища и бойцы 102-й военной базы. В тяжелейшей борьбе на трассе отказала техника, причем у всех команд. В итоге хозяева-китайцы все-таки вырвали победу у россиян. Наши парни уверенно завоевали серебро.

Кстати, медали того же достоинства российские военнослужащие взяли в трех других конкурсах, проходивших в Поднебесной: «Безопасная среда», «Мастер-оружейник» и «Чистое небо».