Минобороны задействует вертолеты ЦВО в тушении природных пожаров в Красноярском крае

Вертолеты объединения ВВС и ПВО Центрального военного округа задействуют в тушении лесных пожаров в Красноярском крае. Для этого технику перебазируют из пунктов дислокации в Челябинской и Новосибирской областях. Все они войдут в состав авиационной группировки Минобороны РФ в городе Красноярске.

Туда же направятся десять самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России из семи регионов страны. Кроме того, в состав авиационной группировки Минобороны РФ по оказанию помощи в тушении природных пожаров в Сибири вошли по два самолета от воинских частей ВТА, дислоцированных в Таганроге, Твери и Брянской области, и по одному самолету из Иваново, Оренбурга, Пскова и Ульяновска.

Министерство обороны РФ создает группировку из воздушных судов, оборудованных специальными водосливными устройствами.

Привлекаемые для тушения лесных пожаров экипажи имеют специальную подготовку и неоднократно выполняли задачи по тушению природных пожаров в различных регионах России.