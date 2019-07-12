Танки, истребители, вертолеты: как звучит «Симфония российского вооружения»

«Рособорнэкспорт» опубликовал ролик под названием «Симфония российского вооружения/Symphony Of Russian Armament».

На видеозаписи, выложенной в Сети, звучит музыка Петра Чайковского, а также показаны кадры, на которых оркестровая партитура преобразуется в схематические чертежи, где вместо нот - изображение подводных лодок и самолетов.

По взмаху дирижерской палочки флейты сменяются автоматами, а валторны - танками, а скрипка превращается в истребитель.

Вместо огромного органа вырастает целый военный полигон, на котором расположены комплексы С-400.