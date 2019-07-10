Минобороны назвало лучший регион по подготовке призывников к армии

Минобороны России назвало Ставропольский край лучшим регионом в стране по лучшей подготовке россиян к военной службе, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

Таким образом, Ставропольский край в пятый раз победил в конкурсе Минобороны. Генерал-лейтенант Евгений Бурдинский вручил исполняющему обязанности губернатора края Ивану Ковалеву переходящий вымпел Министра обороны РФ «Победителю конкурса среди субъектов РФ на лучшую подготовку граждан России к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу».

«Ставропольский край в пятый раз занял первое место, показав самые высокие результаты по восьми ключевым показателям из 13», - сказал Бурдинский.

Ставрополье показало высокие результаты также в годности призывников к службе по состоянию здоровья, выполнении нормативов ГТО, внедрении и реализации программ допризывной подготовки.

Отмечается, что второе место заняла Бурятия, третьей стала Вологодская область.