Корабли ВМФ РФ показали всю свою мощь на форуме «Армия-2019» в Кронштадте

Боевые корабли и катера Балтийского флота показали свои боевые возможности на кронштадтской площадке Международного военно-технического форума «Армия-2019» в Западном военном округе.

«На форуме представлено все, что сделано российской наукой и промышленностью для защиты рубежей Родины. Это техника, вооружение, это то, что необходимо для обеспечения безопасности на море, в воздухе, на земле», - отметил командующий войсками ЗВО Александр Журавлев.

В ходе демонстрации возможностей флота большие гидрографические катера прошли перед публикой с флагами России, Минобороны и Андреевским флагом. Кроме того военный тральщик продемонстрировал эпизод поиска, траления и подрыва мин, моряки-спасатели продемонстрировали навыки поиска и спасения экипажа терпящего бедствие корабля.

Посетители кронштадтской площадки форума «Армия-2019» смогли увидеть порядка 20 кораблей и судов Балтийского флота, а также подняться на их борт. Кроме того, были представлены ракетные комплексы «Бастион» и «Бал».