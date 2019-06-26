Внезапная проверка войск: кадры погрузки военной техники на ж/д платформы в Поволжье

Соединения и части Центрального военного округа, дислоцированные в Поволжье, в рамках мероприятий внезапной проверки боеготовности, приступили к погрузке тяжелой военной техники на железнодорожные платформы на станциях погрузки. Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

«Подразделения совершили многокилометровые марши из пунктов постоянной дислокации к железнодорожным станциям в Самарской и Оренбургской областях», - отметили в ведомстве.

В районах ожидания погрузки с личным составом проводятся занятия и отработка нормативов по погрузке и выгрузке техники, материальных средств и личного состава, уточнение расчетов на перевозку соединений и частей различными видами транспорта на дальние расстояния.

Напомним, 24 июня в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РФ начата внезапная проверка войск и сил Центрального военного округа.

По ее замыслу, в полном составе приводятся в высшую степень боевой готовности органы военного управления ЦВО, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения ВДВ РФ, дальней и военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения.

Проверяемые войска примут участие в более чем 50 учениях различного масштаба. Задействуется более 35 полигонов. Контрольные мероприятия предусмотрено провести с 24 по 28 июня, подчеркнули в Минобороны.