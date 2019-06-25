В ЦВО при внезапной проверке боеготовности применили новую защиту от беспилотников

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) применили новейшую систему защиты полевых командных пунктов от беспилотных летательных аппаратов на полигонах в районах Сибири, Урала и Поволжья при внезапной проверке готовности войск.

Как сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, для гарантированной защиты от нападения с воздуха на ближних рубежах подразделения ПВО развернули зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» и ПЗРК «Игла».

«Специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) оборудовали замаскированные под цвет местности посты радиоразведки и подавления, применив станцию помех "Житель" и комплекс РЭБ "Красуха-С4", что позволило создать надежную многоуровневую комплексную защиту», - рассказали в ведомстве.

В Министерстве обороны также подчеркнули, что создание новой системы проходило на основе опыта современных вооруженных конфликтов. Она была внедрена в программу боевой подготовки войск ЦВО и позволяет защищать командные пункты от беспилотников условного противника.

Внезапная проверка войск и сил Центрального военного округа проводится с 24 по 28 июня по решению Верховного главнокомандующего ВС РФ президента Владимира Путина.