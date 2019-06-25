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В Самарской области спецназ ЦВО поднят по тревоге

Александра Арсентьева
11:13 25.06.2019
В мероприятиях участвуют свыше 1,5 тысяч военных соединений спецназа, задействовано более 300 единиц военной и спецтехники.
В Самарской области спецназ ЦВО поднят по тревоге
© Фото: Минобороны РФ

В Самарской области в рамках внезапной проверки боеготовности в ЦВО по тревоге поднят спецназ. Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

«Подразделения соединения специального назначения Центрального военного округа, дислоцированного в Самарской области, подняты по тревоге в рамках проводимой в соответствии с решением верховного главнокомандующего внезапной проверки боевой готовности войск и сил ЦВО», - сказано в сообщении.

Военные выполнили мероприятия, которые включают в себя подъем по тревоге, получение экипировки, оружия и боеприпасов. Отмечается, что водители на бронеавтомобилях «Тигр» и «Тайфун-К» совершили марш, протяженность которого составила почти 100 километров. Разведчиками были отработаны тактические действия по борьбе с диверсантами «противника», а также задачи по усилению охраны важных государственных объектов.

В мероприятиях участвуют свыше 1,5 тысяч военных соединений спецназа, задействовано более 300 единиц военной и спецтехники.

Напомним, 24 июня началась внезапная проверка в ЦВО. По ее замыслу, внезапно в полном составе приводятся в высшую степень боеготовности органы военного управления ЦВО, часть войск и сил Восточного и Южного военных округов, отдельные соединения ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации. К проверке также привлечены некоторые соединения центрального подчинения.

Проверка направлена на оценку способности ВС обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где на сегодняшний день сохраняются угрозы террористического характера. Еще одна цель проверки - определение степени подготовленности войск и сил к участию в грядущем учебном мероприятии 2019 года - стратегических командно-штабных учениях «Центр-2019».

Проверяемые войска будут принимать участие в более чем 50 учениях разного масштаба. Будут задействованы свыше 35 полигонов. Контрольные мероприятия пройдут с 24 по 28 июня.

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