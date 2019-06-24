Минобороны РФ заявило о продолжении внезапных проверок войск

Внезапные проверки органов военного управления и войск в российской армии будут продолжены - они подтвердили свою эффективность, заявил первый замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин.

«Внезапные проверки подтвердили их востребованность и эффективность для повышения боевой готовности Вооруженных сил. Важно, что такого рода проверки стали уже привычными в жизни армии и флота, и они будут, разумеется, продолжены в будущем», - сказал Ильин в понедельник на брифинге для иностранных военных атташе по внезапной проверке войск и сил Центрального военного округа (ЦВО).

Генерал проинформировал военных дипломатов, что комплекс мероприятий внезапной проверки ЦВО имеет цель проверить реальную способность Вооруженных сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются угрозы террористического характера.

Также целью проверки является определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящих стратегических командно-штабных маневрах «Центр-2019», сказал Ильин.

По замыслу мероприятия, в 6.00 по московскому времени 24 июня в полном составе были приведены в высшую степень боевой готовности органы военного управления ЦВО, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов. А также - отдельные соединения Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации.

Ранее глава российского военного ведомства Сергей Шойгу в ходе совещания руководящего состава Минобороны РФ проинформировал о том, что по приказу Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина 24 июня началась внезапная проверка в ЦВО.