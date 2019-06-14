Арктические ЗРК «Тор-М2ДТ» покажут на форуме «Армия-2019»

Новейшие арктические зенитные ракетные комплексы «Тор-М2ДТ» представят на международном военно-техническом форуме «Армия-2019», который пройдет с 25 по 30 июня. Основная площадка выставки будет развернута в подмосковном парке «Патриот».

В рамках форума предусмотрена не только экспозиция, но и демонстрация возможностей новейших образцов вооружения. Также запланирована деловая программа, которая объединит больше 140 мероприятий.

Начальник главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий, инновационных исследований Минобороны России, генерал-майор Андрей Гончаров рассказал «Звезде», что нового увидят посетители масштабного мероприятия в этом году.

«На аэродроме Кубинка впервые будет развернута экспозиция, которая посвящена действиям вооруженных сил в Сирийской Арабской Республике», - отметил он. «Будет отдельная экспозиция, которая посвящена трофейному оружию Сирийской Арабской Республики. А что касается нового, это будет экспозиция, которая посвящена именно действиям российской группировки, где будет показано», - добавил Гончаров.

Отдельное внимание на форуме посвящено перспективным образцам вооружения и прорывным технологиям. В этом году многие из них будут представлены на экспозиции инновационного технополиса «Эра».