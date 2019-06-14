От обнаружения до поражения: кадры стрельб арктического «Тор-М2ДТ» под Астраханью

На полигоне Капустин Яр зенитчики дивизиона ПВО Северного флота проводят первые боевые стрельбы новейшими зенитными ракетными комплексами «Тор-М2ДТ», разработанными специально для Арктики.

Выпущенная «Тором» ракета сама рассчитывает оптимальное время самоподрыва для уничтожения цели.

Название комплекса никак не связано с пантеоном скандинавских богов, тор - это геометрическая фигура, по форме напоминающая спасательный круг. Название выбрано не случайно: все, что находится в радиусе 15 километров от «Тора», надежно защищено.

Первые практические стрельбы в войсках после принятия «Тор-М2ДТ» на вооружение называются стыковочными. Прежде чем опробовать арктические комплексы в деле, расчеты прошли переподготовку на базе учебного центра войск противовоздушной обороны. В течение полугода зенитчики знакомились с техникой, изучали ее возможности и отрабатывали свои действия на тренажерах.

«В начале переобучение происходило в городе Ейске, на базе учебного центра. Далее личный состав переместился на полигон Капустин Яр, где уже более плодотворно занимался специальной подготовкой, улучшением своих навыков и подготовкой к боевой стрельбе», - рассказал начальник зенитного ракетного расчета комплекса «Тор-М2ДТ» Виталий Реснов.

Арктический вариант модернизированного «Тора» установлен на двухзвенный транспортер ДТ-30М, это обеспечило зенитному ракетному комплексу уникальную проходимость. К тому же, комплекс способен сохранять работоспособность даже в 50-градусный мороз.

Боевые стрельбы для зенитчиков Северного флота - это своего рода финальный экзамен перед заступлением на боевое дежурство. Расчеты работают в условиях активных радиопомех. Также они уверенно уничтожают скоростные маневрирующие мишени, летящие на предельно малых и максимальных высотах.

«Боевая стыковочная стрельба показала, что расчеты достигли нужного уровня в обучении, все цели, которые вошли в зону поражения комплекса, были своевременно обнаружены и уничтожены на нужных дальностях», - рассказал командир зенитного ракетного дивизиона комплексов «Тор-М2ДТ» СФ Владимир Еферицын.

Все цели поражены, а значит, экзамен сдан на отлично. Уже совсем скоро дивизион отправится к месту постоянной дислокации, где и заступит на боевое дежурство.