В Самаре военнослужащие сдали кровь для тяжелобольных пациентов

В Самаре солдаты и офицеры 2-й общевойсковой армии сдали кровь для тяжелобольных пациентов местных больниц. Перед процедурой военнослужащие прошли медицинское обследование, сдали анализы и заполнили анкеты.

Оказалось, что многие сдавали кровь впервые. Всех доноров угощали сладким горячем чаем. Медики утверждают, что периодическая сдача крови благотворно влияет на организм. Считается, что доноры реже болеют и чувствуют себя бодрее.

Ранее в России предложили изменить правила прижизненного донорства. Было предложено, что прижизненными донорами могут стать не только кровные родственники, как существует сейчас по законодательству, но и фактически члены семьи - супруг или приемный родитель.