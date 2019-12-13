Научно-производственную роту в Калининграде усилили новобранцами

Двадцать новобранцев из Калининграда отправились служить в научно-производственную роту. Покидать родной регион военнослужащим не пришлось, их ждет работа на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь».

У всех новобранцев - либо высшее, либо среднее профильное образование. Для Калининградской области это уже третья отправка призывников в подобные подразделения.

Пополняют научные роты Минобороны и уроженцы Екатеринбурга. Трое молодых ученых отправились служить в Анапу, в военный технополис «ЭРА». Они будут заниматься научными исследованиями и конструкторскими разработками.