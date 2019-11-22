Путин предупредил о необходимости индексации довольствия военнослужащих без сбоев

Никаких сбоев с индексацией денежного довольствия российских военнослужащих быть не должно. С таким заявлением выступил глава государства Владимир Путин.

Сегодня под его председательством в Кремле состоялось заседание Совета безопасности РФ. В числе прочих вопросов, собравшиеся обсудили развитие вооруженных сил России.

Говоря о размерах денежного довольствия Владимир Путин отметил, что за последние два года оно увеличилось на 8,3%.

«Кроме того, увеличился размер военных пенсий. Начиная с 2016 года в вооруженных силах и других формированиях более 42 тысяч военнослужащих получили постоянное жилье, почти 275 тысяч - служебное. Свыше 405 миллиардов рублей выделено на развитие ипотечно-накопительной системы для военнослужащих, в том числе 142 миллиарда в текущем году», - отметил глава государства.

По мнению Путина, такая работа должная продолжаться, так как достойные условия службы и жизни являются приоритетом для государства в деле развития военной организации.

Президент особо подчеркнул, что люди, несущие службу в условиях лишений, должны постоянно ощущать на себе заботу власти. Среди прочих приоритетов национальный лидер выделил повышение престижа службы в войсках и развитие системы социальных гарантий военнослужащих.