Два военнослужащих ВС РФ представлены к госнаградам за подвиг в Сирии

Российские военнослужащие в Сирии представлены командованием к госнаградам за спасение людей на реке Евфрат за востоке Сирии. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Инцидент произошел утром 11 марта 2019 года, когда на мостовой переправе через реку Евфрат из-за разрыва правого колеса автомобиль, внутри которого находились два человека, опрокинулся в реку.

Находившиеся недалеко от места происшествия командир мониторинговой группы мостового перехода старший лейтенант А.С. Попов и стропальщик-монтажник сержант О.И. Козловский, мгновенно оценив ситуацию, бросились к тонущему автомобилю. Разбив подручными средствами боковое стекло, они извлекли из машины погибавших.

Спасенным тут же была оказана первая помощь. Вскоре краном на базе автомобиля «Урал-5557» из реки была поднята и затонувшая машина.

Благодаря энергичным и умелым действиям старшего лейтенанта Попова и сержанта Козловского происшествие для граждан Сирии обошлось без трагических последствий. В сжатые сроки были устранены незначительные повреждения на мостовой переправе, и она заработала в штатном режиме.

За проявленное мужество они представлены командованием к награждению медалью «За спасение погибавших».

Медалью «За спасение погибавших» награждаются граждане за спасение людей во время стихийных бедствий, на воде, под землей, при тушении пожаров и при других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни.