Российские военные медики получили полевые реанимации

Российские военные медики получили возможность помогать раненым в полевых условиях и при транспортировке в тех же условиях, которые существуют в современных стационарах. Об этом рассказал главный анестезиолог-реаниматолог Минобороны РФ Алексей Щеголев.

По его словам, на сегодняшний момент российские военные врачи способны даже в процессе эвакуации создать пациенту в критическом состоянии условия, аналогичные тем, которые он имеет в реанимациях больниц и госпиталей.

«Это и мониторинг функции сердечно-сосудистой системы, и заместительная терапия легких, и лабораторная диагностика. Фактически разницы между тем, что он попал в больницу, и там, не существует», - сказал Щеголев.

Кроме того, сегодня в российскую военную медицину была внедрена и спецсистема обнаружения раненых. Также были созданы медицинские бригады, готовые начать оказывать специализированную помощь в полевых условиях, организована транспортировка в лечебные учреждения, где затем раненые проходят реабилитацию и в последующем возвращаются в строй.

В заключение анестезиолог-реаниматолог рассказал о разработке спецроботов, задача которых будет в обнаружении и вытаскивании раненых с поля боя.