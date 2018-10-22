В Пакистане стартовали маневры с участием российских горных стрелков

В 100 километрах от столицы Пакистана - Исламобада - стартовали учения «Дружба-2018» с участием горных стрелков из Пакистана и России. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Всех российских военнослужащих на месте обеспечили горячим ужином и бутилированной водой.

Российских военнослужащих доставили на автобусах к населенному пункту Черат, который был расположен в горной местности на высоте до 1400 метров над уровнем моря. Здесь на базе Центра подготовки сил специальных операций будут проведиться этапы совместных маневров. Охрану и перемещения автоколонн к месту учения обеспечили подразделения быстрого реагирования ВС Пакистана.

В совместном российско-пакистанском учении «Дружба-2018», которое проводится с 21 октября по четвертое ноября, принимают участие более 70 военнослужащих горной мотострелковой бригады ЮВО, дислоцированной в Карачаево-Черкесии. Мероприятие направлено на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран.

Учения ежегодно проводятся с 2016 года. В прошлом году российско-пакистанские учения «Дружба-2017» проходили в России на территории Карачаево-Черкесской республики.