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Шойгу: Россия готова рассмотреть возможность поставки С-300 в Сирию

Вадим Иванов
09:43 11.07.2018
Факты агрессии против Сирии продемонстрировали необходимость наличия у Дамаска современных средств ПВО, полагает министр обороны России.
Шойгу: Россия готова рассмотреть возможность поставки С-300 в Сирию
Фото: Минобороны РФ

После фактов агрессии США, Великобритании и Франции против Сирии российская сторона готова вернуться к вопросу возможных поставок Дамаску зенитно-ракетных комплексов С-300. Об этом рассказал министр обороны Сергей Шойгу в интервью итальянскому изданию Il Giornale.

Он отметил, что несколько лет назад по просьбе западных партнеров и Израиля Москва отказалась от поставок комплексов в Сирию, однако сложившаяся ситуация «продемонстрировала необходимость наличия у сирийцев современных средств ПВО».

При этом министр подчеркнул, что С-300 является комплексом оборонительного вооружения и не может быть угрозой для чьей-либо национальной безопасности.

«Данная зенитная ракетная система может угрожать лишь средствам воздушного нападения», - сказал Шойгу.

По словам министра, Москва вернется к этому вопросу только после соответствующего обращения Дамаска о поставке данного образца вооружений, которого пока нет.

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