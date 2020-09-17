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КРЭТ начал серийный выпуск доплеровских измерителей скорости для вертолетов

Андрей Аркадьев
16:26 17.09.2020
Производство оборудования запущено в рамках программы импортозамещения.
КРЭТ начал серийный выпуск доплеровских измерителей скорости для вертолетов
© Фото: Минобороны России

Ульяновское конструкторское бюро приборостроения (УКБП, входит в КРЭТ госкорпорации «Ростех») запускает серийное производство доплеровских измерителей скорости для вертолетов, сообщает пресс-служба КРЭТ.

Работы по созданию оборудования велись с 2015 года. Приборы будут устанавливать на вертолетах Ми-8 и Ми-171А2, а также планируется применение на бортах Ка-31 и Ка-32М.

Доплеровский измеритель скорости предназначен для автоматического непрерывного измерения путевой скорости вертолета.

Ми-8 способен перевозить до 36 десантников или четыре тонн груза на расстояние более 1 000 километров. Разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы.

Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций, при этом производство продолжается.

В частности, на базе Ми-8 созданы транспортные, арктические, пассажирские, ударные, санитарные и многие другие вертолеты.

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