ТОФ развернул «Бал» и «Бастион» на побережье Дальнего Востока

Береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» Тихоокеанского флота развернули свои пусковые установки в позиционных районах на побережье Приморья, Камчатки, Чукотки и Курильских островов. Личный состав дивизионов совершил марш к местам дислокации, провел мероприятия по маскировке позиций и организовал круглосуточное дежурство в готовности к применению оружия. Кадры учений показала пресс-служба Тихоокеанского флота.

Комплексы «Бастион», оснащенные сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Оникс», способны создавать зоны ограничения доступа в прибрежных водах дальневосточных морей и эффективно защищать побережье. Развертывание этих систем на боевых позициях занимает всего несколько минут.

Ракеты «Оникс» движутся к цели со скоростью, в 2,5 раза превышающей скорость звука. Они практически неуловимы для современных систем ПВО и способны поражать боевые корабли любого водоизмещения на расстоянии в несколько сотен километров.

В рамках подготовки Военно-Морского флота начались учения Тихоокеанского флота по обороне морских рубежей, островной зоны и прибрежной территории Дальнего Востока России. Они проходят в двустороннем формате под руководством командующего ТОФ адмирала Виктора Лиина и являются ключевым мероприятием оперативной и боевой подготовки флота в 2026 году.

Маневры пройдут в акваториях Японского, Охотского морей и северо-западной части Тихого океана. В них задействуют около 60 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотных комплексов морской авиации ТОФ, а также более 13 тысяч военнослужащих.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.