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ВКС России обрушили дорожное полотно ключевого моста в Славянске

Противник использовал мост для переправки на линию боевого соприкосновения вооружения и военной техники.
Тимур Шерзад 03-08-2026 13:45
© Фото: Минобороны России

Российские войска нанесли удар по важному мосту в городе Славянск на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил источник Zvezdanews

Уточняется, что противник использовал мост для переправки вооружения и военной техники ВСУ на линию боевого соприкосновения. Источник поделился координатами цели - 48.838221, 37.627718.

Результат удара - обрушение дорожного полотна моста. Отмечено, что обрушение произошло, по крайней мере, частично. 

Ранее сообщалось, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ударили авиабомбами ФАБ-1500 по боевикам в Славянске и Орехове. Летчики поразили пункты временной дислокации 30-й и 65-й отдельных мехбригад ВСУ.

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