ВКС России обрушили дорожное полотно ключевого моста в Славянске

Российские войска нанесли удар по важному мосту в городе Славянск на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил источник Zvezdanews.

Уточняется, что противник использовал мост для переправки вооружения и военной техники ВСУ на линию боевого соприкосновения. Источник поделился координатами цели - 48.838221, 37.627718.

Результат удара - обрушение дорожного полотна моста. Отмечено, что обрушение произошло, по крайней мере, частично.

Ранее сообщалось, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ударили авиабомбами ФАБ-1500 по боевикам в Славянске и Орехове. Летчики поразили пункты временной дислокации 30-й и 65-й отдельных мехбригад ВСУ.