Дроноводы уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ под Красным Лиманом

Операторы FPV-дронов подразделений войск беспилотных систем 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» нанесли удары по бронетехнике, пикапам и личному составу ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, военнослужащие продолжают выявлять и поражать технику и живую силу противника, задействованные для ротации подразделений и доставки материальных средств на передовые позиции в районе Красного Лимана в ДНР.
На опубликованных Минобороны кадрах объективного контроля зафиксированы прямые попадания FPV-дронов по нескольким единицам бронетехники, пикапам и живой силе украинских подразделений.
В ведомстве отметили, что применение ударных беспилотников позволяет снижать боевой потенциал противника и способствует продвижению подразделений 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» на Краснолиманском направлении.
Ранее сообщалось, что операторы FPV-перехватчиков войск беспилотных систем группировки войск «Запад» уничтожили гексакоптеры ВСУ на Краснолиманском направлении.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.
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