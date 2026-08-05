Дроноводы уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ под Красным Лиманом

Операторы FPV-дронов подразделений войск беспилотных систем 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» нанесли удары по бронетехнике, пикапам и личному составу ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, военнослужащие продолжают выявлять и поражать технику и живую силу противника, задействованные для ротации подразделений и доставки материальных средств на передовые позиции в районе Красного Лимана в ДНР.

На опубликованных Минобороны кадрах объективного контроля зафиксированы прямые попадания FPV-дронов по нескольким единицам бронетехники, пикапам и живой силе украинских подразделений.

В ведомстве отметили, что применение ударных беспилотников позволяет снижать боевой потенциал противника и способствует продвижению подразделений 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» на Краснолиманском направлении.

Ранее сообщалось, что операторы FPV-перехватчиков войск беспилотных систем группировки войск «Запад» уничтожили гексакоптеры ВСУ на Краснолиманском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.