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Дроноводы уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ под Красным Лиманом

На кадрах объективного контроля - прямые попадания FPV-дронов и уничтожение целей.
05-08-2026 17:51
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы FPV-дронов подразделений войск беспилотных систем 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» нанесли удары по бронетехнике, пикапам и личному составу ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, военнослужащие продолжают выявлять и поражать технику и живую силу противника, задействованные для ротации подразделений и доставки материальных средств на передовые позиции в районе Красного Лимана в ДНР.

На опубликованных Минобороны кадрах объективного контроля зафиксированы прямые попадания FPV-дронов по нескольким единицам бронетехники, пикапам и живой силе украинских подразделений.
В ведомстве отметили, что применение ударных беспилотников позволяет снижать боевой потенциал противника и способствует продвижению подразделений 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» на Краснолиманском направлении.

Ранее сообщалось, что операторы FPV-перехватчиков войск беспилотных систем группировки войск «Запад» уничтожили гексакоптеры ВСУ на Краснолиманском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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