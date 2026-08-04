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ВС РФ поразили сухогруз и уничтожили два безэкипажных катера в Черном море

Также сообщается о поражении контейнерного терминала с военными грузами в порту Черноморск.
04-08-2026 17:17
© Фото: Viacheslav Onyshchenko, Keystone Press Agency, Global Look Press

Минобороны России сообщило о нанесении огневого поражения инфраструктуре украинского порат Черноморск и морских судов, задействованных в обеспечении ВСУ.

Российские военнослужащие поразили четыре сухогруза - три в порту Николаев и еще один в Черном море южнее огорода Одесса. Помимо этого, в северной части этого моря, юго-восточнее Очакова, удалось уничтожить два безэкипажных катера неприятеля. 

Также отмечено, что в порту Черноморск российские войска поразили контейнерный терминал, где хранились груды военного назначения. Еще удалось поразить склад с беспилотниками FP-2, а также соответствующими комплектующими.

До этого сообщалось, что российские «Герани» поразили семь сухогрузов в Николаеве и в Черном море. Все они также доставляли военное имущество, подчеркнули в российском оборонном ведомстве.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #одесса #Черное море #очаков #Николаев #Черноморск #Огневое поражение #сухогрузы #БЭК #морские суда
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