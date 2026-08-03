Российские войска поразили два отделения украинской «Новой Почты». Об этом сообщил источник Zvezdanews.

Одно из отделений, по которым были нанесены удары, находилось в населенном пункте Новоалександровка в Запорожской области. Результат поражения - сильный пожар. Источник поделился координатами цели - 47.749719, 35.367475.

Также удалось поразить отделение в населенном пункте Прилуки в Черниговской области. Удалось добиться такого же результата - отделение загорелось. Координаты - 50.581693, 32.387047.

Отмечено, что оба логистических узла использовались в интересах ВСУ. Противник применял их для доставки военного имущества, а также его хранения. В это число входили и беспилотники или комплектующие для них.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.