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ВС РФ поразили два отделения «Новой Почты»

Цели находились в Запорожской и в Черниговской областях. В дело пошли российские беспилотники.
03-08-2026 18:35
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Российские войска поразили два отделения украинской «Новой Почты». Об этом сообщил источник Zvezdanews

Одно из отделений, по которым были нанесены удары, находилось в населенном пункте Новоалександровка в Запорожской области. Результат поражения - сильный пожар. Источник поделился координатами цели - 47.749719, 35.367475.

Также удалось поразить отделение в населенном пункте Прилуки в Черниговской области. Удалось добиться такого же результата - отделение загорелось. Координаты - 50.581693, 32.387047.

Отмечено, что оба логистических узла использовались в интересах ВСУ. Противник применял их для доставки военного имущества, а также его хранения. В это число входили и беспилотники или комплектующие для них. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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