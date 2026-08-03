Около 50 добровольцев отряда «Барс» группировки «Юг» получили награды

В зоне проведения специальной военной операции состоялась церемония награждения бойцов добровольческих отрядов «БАРС», действующих в составе группировки войск «Юг». Об этом сообщили в Минобороны России.

Государственные и ведомственные награды добровольцам вручил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Александр Туляганов.

Высоких наград были удостоены порядка 50 бойцов, принимавших участие в освобождении населенных пунктов Луганской Народной Республики. Добровольцам вручили медали ордена «За заслуги перед Отечеством», медали «За отвагу», «За храбрость», а также ведомственные медали Министерства обороны «Воин-доброволец».

Туляганов поблагодарил военнослужащих за проявленные мужество и самоотверженность, пожелав им крепкого здоровья и успешного выполнения дальнейших боевых задач.

Ранее аналогичные церемонии награждения прошли для добровольцев отрядов «БАРС-37» и «БАРС-13». Бойцы, отличившиеся на Запорожском и Константиновском направлениях, получили государственные и ведомственные награды за мужество, отражение атак противника и удержание занимаемых рубежей, в том числе после получения ранений. В Минобороны отметили, что добровольческие подразделения «БАРС» во взаимодействии с соединениями ВС РФ продолжают успешно выполнять задачи по срыву ротаций и атак ВСУ, поражению объектов военной инфраструктуры и поддержке наступательных действий российских войск.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.