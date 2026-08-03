МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Около 50 добровольцев отряда «Барс» группировки «Юг» получили награды

Генерал-лейтенант Александр Туляганов поблагодарил добровольцев за ратный труд, пожелал им здоровья и успешного выполнения поставленных задач.
03-08-2026 16:36
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В зоне проведения специальной военной операции состоялась церемония награждения бойцов добровольческих отрядов «БАРС», действующих в составе группировки войск «Юг». Об этом сообщили в Минобороны России.

Государственные и ведомственные награды добровольцам вручил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Александр Туляганов.
Высоких наград были удостоены порядка 50 бойцов, принимавших участие в освобождении населенных пунктов Луганской Народной Республики. Добровольцам вручили медали ордена «За заслуги перед Отечеством», медали «За отвагу», «За храбрость», а также ведомственные медали Министерства обороны «Воин-доброволец».

Туляганов поблагодарил военнослужащих за проявленные мужество и самоотверженность, пожелав им крепкого здоровья и успешного выполнения дальнейших боевых задач.

Ранее аналогичные церемонии награждения прошли для добровольцев отрядов «БАРС-37» и «БАРС-13». Бойцы, отличившиеся на Запорожском и Константиновском направлениях, получили государственные и ведомственные награды за мужество, отражение атак противника и удержание занимаемых рубежей, в том числе после получения ранений. В Минобороны отметили, что добровольческие подразделения «БАРС» во взаимодействии с соединениями ВС РФ продолжают успешно выполнять задачи по срыву ротаций и атак ВСУ, поражению объектов военной инфраструктуры и поддержке наступательных действий российских войск.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #награждение #награды #Добровольцы #барс #За отвагу #СВО #группировка юг #За храбрость #Воин-доброволец
1
«Курьер». Наземный. Робототехнический
2
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
3
«Войска БПС группировки «Север»
4
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
5
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
6
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
7
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
8
УБИМ. Три машины в одной броне
9
Наземные беспилотники инженерных войск
10
БПЛА для войск БПС
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 