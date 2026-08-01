МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В парке «Патриот» состоялось первое заседание наблюдательного совета по развитию

В мероприятии принял участие заместитель министра обороны РФ Павел Фрадков.
01-08-2026 09:00
© Фото: Минобороны России

В Подмосковье состоялось первое заседание наблюдательного совета по вопросам реорганизации и работе Центрального парка «Патриот» Минобороны РФ с участием заместителей главы ведомства, представителей общественности и руководства парка «Патриот».

По поручению министра обороны РФ Андрея Белоусова, для организации эффективного управления и функционального развития территории парка «Патриот» проведена реорганизация ФГАУ «Центральный парк «Патриот» Минобороны России: конгрессно-выставочный центра «Патриот» и Военно-патриотический парк «Патриот» объединили в одну структуру.

С этой целью разработана концепция модернизации Центрального парка на период 2026-2035 года, в которой определены приоритеты развития, необходимые качественные инфраструктурные изменения, а также установлены ключевые показатели эффективности деятельности учреждения. Особое внимание уделено развитию событийных мероприятий парка.

Заседание наблюдательного совета открыл заместитель министра обороны РФ Павел Фрадков, особо отметивший, что присутствие в составе наблюдательного совета руководителей ведомства, которые представляют функциональных заказчиков, будут обеспечивать координацию развития закрепленных за ними кластеров парка.

«Такое участие с самого начала работы наблюдательного совета подчеркивает высокий статус этого органа управления и ответственность, которая на нас возложена», - подчеркнул Павел Фрадков.

13 июля в «Патриоте» прошла реконструкция одного из эпизодов Курской битвы. Участники мероприятия отметили, что главной задачей подобных мероприятий остается сохранение исторической памяти.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

prevnext
1 / 3
© Минобороны России
#армия #Минобороны РФ #Парк Патриот #Реконструкция #Развитие #Павел Фрадков #инфраструктура #мероприятия #Андрей Белоусов #реформы #наблюдательный совет
1
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
2
«Войска БПС группировки «Север»
3
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
4
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
5
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
6
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
7
УБИМ. Три машины в одной броне
8
Наземные беспилотники инженерных войск
9
БПЛА для войск БПС
10
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 