В парке «Патриот» состоялось первое заседание наблюдательного совета по развитию

В Подмосковье состоялось первое заседание наблюдательного совета по вопросам реорганизации и работе Центрального парка «Патриот» Минобороны РФ с участием заместителей главы ведомства, представителей общественности и руководства парка «Патриот».

По поручению министра обороны РФ Андрея Белоусова, для организации эффективного управления и функционального развития территории парка «Патриот» проведена реорганизация ФГАУ «Центральный парк «Патриот» Минобороны России: конгрессно-выставочный центра «Патриот» и Военно-патриотический парк «Патриот» объединили в одну структуру.

С этой целью разработана концепция модернизации Центрального парка на период 2026-2035 года, в которой определены приоритеты развития, необходимые качественные инфраструктурные изменения, а также установлены ключевые показатели эффективности деятельности учреждения. Особое внимание уделено развитию событийных мероприятий парка.

Заседание наблюдательного совета открыл заместитель министра обороны РФ Павел Фрадков, особо отметивший, что присутствие в составе наблюдательного совета руководителей ведомства, которые представляют функциональных заказчиков, будут обеспечивать координацию развития закрепленных за ними кластеров парка.

«Такое участие с самого начала работы наблюдательного совета подчеркивает высокий статус этого органа управления и ответственность, которая на нас возложена», - подчеркнул Павел Фрадков.

13 июля в «Патриоте» прошла реконструкция одного из эпизодов Курской битвы. Участники мероприятия отметили, что главной задачей подобных мероприятий остается сохранение исторической памяти.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.