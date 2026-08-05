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ВС РФ поразили склад ГСМ и логистический центр «Новой почты» на Украине

Кроме того, успешно поражена газокомпрессорная станция в населенном пункте Жабки в Полтавской области.
05-08-2026 16:12
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры поражения объектов, использовавшихся в интересах ВСУ, в Черниговской и Полтавской областях. По данным ведомства, расчеты отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг» нанесли удары по нескольким целям.

В городе Новгород-Северский Черниговской области были поражены склад горюче-смазочных материалов и логистический центр «Новой почты», которые, как утверждает Минобороны, использовались для обеспечения украинских подразделений. Кроме того, российские беспилотники поразили газокомпрессорную станцию в населенном пункте Жабки Полтавской области.

На опубликованных кадрах показаны в городской застройке и промышленной зоне. После ударов фиксируются яркие вспышки на объектах.

По информации Минобороны, противник пытался противодействовать атакам с помощью стрелкового оружия и средств радиоэлектронной борьбы. Тем не менее, все намеченные цели были поражены российскими военнослужащими.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #бпла #беспилотники #дроны #гсм #полтавская область #логистика #Черниговская область #логистический центр #Новая почта
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