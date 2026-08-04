Учения «Селенга-2026» стартовали в Монголии

В Монголии на территории полевого лагеря вблизи города Эрдэнэт состоялась торжественная церемония открытия совместных российско-монгольских военных учений «Селенга-2026». В мероприятии приняли участие руководители учений, представители министерств обороны и вооруженных сил двух стран, а также почетные гости.

После приветственных выступлений были подняты государственные флаги России и Монголии под исполнение национальных гимнов. Право поднять флаг учений получили командиры тактических групп - подполковник Равиль Тукаев и майор Сур Даваагомбо.

Как сообщили в Минобороны России, учения посвящены борьбе с международным терроризмом и приурочены к 105-летию установления дипломатических отношений между Россией и Монголией. С 2024 года его статус был повышен с тактического до межвидового.

В мероприятиях принимают участие подразделения сухопутных войск, Воздушно-космических сил и сил специального назначения двух государств. Всего к учениям привлечены около 700 военнослужащих и порядка 200 единиц вооружения и военной техники.

После завершения официальной церемонии для гостей организовали статический показ образцов вооружения и военной техники, а также продемонстрировали учебные места, оборудованные с учетом опыта современных боевых действий.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.