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Воздушно-десантные войска России отмечают 96-ю годовщину со дня образования

Официальной датой создания ВДВ считается 2 августа 1930 года - именно в этот день под Воронежем впервые десантировали на парашютах группу из 12 военнослужащих.
Дарья Неяскина 02-08-2026 04:25
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Крылатая пехота, ставшая символом мужества и силы: в России отмечают 96 лет со дня образования Воздушно-десантных войск. За почти вековую историю ВДВ прошли путь от первых парашютных групп до одного из самых боеспособных родов войск, сохранив главное качество - готовность выполнять самые сложные задачи.

История ВДВ началась в конце 1920-х годов, когда армии понадобились подразделения, способные действовать в глубоком тылу противника. Точкой отсчета стал 2 августа 1930 года — в этот день на учениях под Воронежем впервые высадилась группа из 12 парашютистов, а дата позже стала официальным днем рождения «крылатой пехоты».

Боевой путь десантников начался еще до Великой Отечественной войны - они участвовали в боях на Халхин-Голе, в советско-финляндской кампании, а затем прошли через самые тяжелые сражения 1941–1945 годов. За массовый героизм все воздушно-десантные соединения получили почетное наименование «гвардейские», а тысячи военнослужащих были награждены орденами и медалями.

Большой вклад в развитие ВДВ внес генерал армии Василий Маргелов, при котором войска получили современную технику, новые образцы вооружения и стали самостоятельным родом войск. В разные годы десантники выполняли задачи в Афганистане, Югославии, на Северном Кавказе и в других горячих точках.

Сегодня подразделения ВДВ продолжают выполнять боевые задачи, в том числе в зоне специальной военной операции. За проявленные мужество и стойкость соединения получают боевые награды и почетные звания, а более 229 десантников удостоены звания Героя России. 

Ранее десантников Ярославского гвардейского парашютно-десантного полка Ивановского соединения ВДВ наградили государственными наградами за освобождение Часова Яра. 

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