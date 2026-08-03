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Бойцы группировки «Центр» рассказали, как освобождали Светлое в ДНР

Расчеты беспилотников сопровождали штурмовиков и поддерживали их ударами по позициям противника.
03-08-2026 08:15
© Фото: Минобороны России

Операторы беспилотников и артиллеристы группировки войск «Центра» рассказали, как освобождали населенный пункт Светлое в ДНР. Видео их боевой работы показало Минобороны России.

Во время штурма операторы БПЛА сопровождали наших штурмовиков, которые заходили на позиции. Кроме того, дроны отслеживали расположение противника и передавали координаты артиллерии. Расчеты боевых орудий поражали живую силу ВСУ и технику противника. Операторы ударных беспилотников разрушали логистику боевиков, нанося удары по наземным робототехническим комплексам и дронам, которые пытались доставлять на передовую грузы.

Военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии освободили Светлое при поддержке ракетных войск, артиллерии и беспилотных систем. Операция прошла в несколько этапов.

Сначала разведка и БПЛА выявили систему обороны противника, включая командные пункты, пусковые установки, станции РЭБ и опорные пункты. Затем артиллерия 14-й отдельной бригады нанесла массированные удары РСЗО и артиллерийскими орудиями большой мощности. Оставшиеся очаги сопротивления были подавлены высокоточными боеприпасами.

Во время штурма мотострелки 5-й бригады активно использовали ударные дроны. Эти беспилотники поражали бронетехнику, огневые средства и живую силу противника, поддерживая продвижение штурмовых групп.

Благодаря слаженным действиям российских военнослужащих противник понес значительные потери и был вынужден отступить на западные окраины Светлого. На поле боя осталась уничтоженная бронетехника, включая западные образцы, а также автомобили и вооружение.

Освобождение Светлого открывает путь для дальнейшего наступления. Кроме того, это позволяет контролировать ключевые логистические пути, создавая плацдарм для освобождения Доброполья.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

Больше материалов о событиях в зоне спецоперации - в совместном проекте «Звезды» и ТАСС «Сводки Совинформбюро».

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