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Расчет РСЗО «Ураган» сорвал ротацию ВСУ на Краснолиманском направлении

Корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей производилась с помощью расчетов БПЛА.
04-08-2026 11:56
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» 73-й артиллерийской бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожил живую силу и боевую технику ВСУ, сорвав ротацию украинских подразделений на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, в ходе воздушной разведки были обнаружены скопления личного состава и техники противника. Координаты целей оперативно передали на командный пункт артиллерии, после чего расчет РСЗО выдвинулся на огневую позицию.

Заняв назначенный район, военнослужащие развернули боевую машину и нанесли точный удар 220-миллиметровыми реактивными снарядами с дистанции более 25 километров. В результате были поражены выявленные цели, а попытка ротации подразделений ВСУ была сорвана.

Корректировку огня и контроль поражения целей в режиме реального времени обеспечивали расчеты беспилотных летательных аппаратов, передававшие информацию на командный пункт артиллерии. После выполнения задачи расчет оперативно покинул огневую позицию, замаскировал боевую машину и укрылся в заранее подготовленном подземном укрытии, сохранив готовность к выполнению новых огневых задач.

В Минобороны отметили, что благодаря большой дальности стрельбы и широкой зоне поражения РСЗО «Ураган» эффективно применяется для контрбатарейной борьбы, уничтожения живой силы, бронетехники и укрепленных позиций противника, а также нанесения ударов по объектам в глубине его обороны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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