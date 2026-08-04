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Дроны-перехватчики сорвали доставку боеприпасов ВСУ под Добропольем

Уничтожение беспилотников врага позволило сорвать доставку боекомплекта и других грузов украинским подразделениям, а также предотвратить проведение воздушной разведки и подготовку ударов по российским позициям.
04-08-2026 13:15
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы ударных беспилотников подразделения войск беспилотных систем 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии группировки войск «Центр» уничтожили несколько беспилотников ВСУ, которые использовались для доставки боеприпасов и продовольствия на передовые позиции украинских подразделений. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, в ходе выполнения боевых задач на Добропольском направлении российские расчеты выявили в воздушном пространстве над линией боевого соприкосновения несколько беспилотных аппаратов противника. Среди пораженных целей - гексакоптеры и квадрокоптеры, применявшиеся для снабжения украинских подразделений, ведения воздушной разведки и корректировки артиллерийского огня.

На опубликованных Минобороны кадрах показано, как дроны-перехватчики обнаруживают воздушные цели и выходят на них с минимальной дистанции. После сближения российские беспилотники поражают аппараты противника в воздухе.

В ведомстве подчеркнули, что систематическое уничтожение вражеских беспилотников способствует удержанию тактической инициативы подразделениями 51-й гвардейской армии группировки войск «Центр» на Добропольском направлении и создает условия для безопасного продвижения российских штурмовых подразделений.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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