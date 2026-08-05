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ВС РФ установили контроль над Рыжевкой в Сумской области

Вооруженные силы России поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.
05-08-2026 13:07
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Усилиями подразделений группировки войск «Север» Армия России установила контроль над Рыжевкой в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечено, что Вооруженные силы РФ поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Под удар также попали цеха производства и места хранения ударных беспилотников, пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 153 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты десять управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства. А также 1083 БПЛА самолетного типа.

ВСУ потеряли до 290 военнослужащих, боевую бронированную машину, 21 автомобиль и станцию радиоэлектронной борьбы. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Ранее российское оборонное ведомство опубликовало кадры боев за населенный пункт Бакшеевка в Харьковской области. Контроль над ним установили военнослужащие 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Север».

Материал подготовили Гоар Хачатурян и Николай Баранов.

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