Усилиями подразделений группировки войск «Север» Армия России установила контроль над Рыжевкой в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечено, что Вооруженные силы РФ поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Под удар также попали цеха производства и места хранения ударных беспилотников, пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 153 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты десять управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства. А также 1083 БПЛА самолетного типа.

ВСУ потеряли до 290 военнослужащих, боевую бронированную машину, 21 автомобиль и станцию радиоэлектронной борьбы. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Ранее российское оборонное ведомство опубликовало кадры боев за населенный пункт Бакшеевка в Харьковской области. Контроль над ним установили военнослужащие 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Север».

Материал подготовили Гоар Хачатурян и Николай Баранов.