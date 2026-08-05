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Минобороны сообщило о массированном ударе по логистике ВСУ на Украине

Поражены терминалы «Новой почты», «Розетки» и других компаний в Киеве и Киевской области.
05-08-2026 08:02
© Фото: Соцсети © Видео: Соцсети

Российская армия ночью на 5 августа нанесла массированный удар по целям на Украине с применением высокоточного оружия наземного базирования и ударных беспилотных летательных аппаратов большой дальности. Об этом сообщили в Минобороны.

Поражены транспортно-логистические и распределительные центры в Киеве и Киевской области, которые использовались для хранения, доставки и распределения вооружений и грузов военного назначения, а также для производства и распространения беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, атакованы три сухогруза южнее Одессы, перевозившие вооружение и военное имущество для ВСУ.

ВС РФ также ударили по терминалу «Новой почты» в Деснянском районе Киева, который использовался ВСУ в логистических целях. В результате объект загорелся.

Кроме того, нанесен ракетный удар по логистическому центру «Новус» в поселке Братская Борщаговка Святошинского района Киева. На территории этого центра хранились беспилотные летательные аппараты и их компоненты. На складе начался масштабный пожар, и объект был уничтожен.

Также ВС РФ атаковали складские помещения логистических компаний «Сильпо ФУД», «Новая почта», «Айс Логистик», Raben и «Транс-Логистик» в Броварском районе Киева. Они использовались ВСУ для доставки и хранения имущества и вооружений. В результате удара все объекты были поражены.

Ракетный удар был нанесен по складским помещениям логистической компании ООО «Терминал Розетка» в Броварском районе Киева. Там тоже хранилось имущество и вооружения ВСУ. Российские военнослужащие поразили складские помещения логистического центра «Калиновка» в Киевской области, которые служили ВСУ для хранения своих грузов.

Накануне ВС РФ ударили по заводу автомобильных агрегатов в Черноморске и по портовой инфраструктуре Украины.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

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