«Молнии» разрушили пункты управления дронами ВСУ в Сумской области

Расчеты ударных беспилотников самолетного типа «Молния-2» из состава войск беспилотных систем 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили пункты управления БПЛА, боевую технику и живую силу Вооруженных сил Украины в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Подразделения группировки продолжают выполнять задачи по созданию полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Беспилотники ежедневно применяются для поражения мобильных групп противника, бронетехники, складов с боеприпасами и топливом, а также для срыва ротации украинских подразделений и поддержки российских штурмовых групп.

На опубликованных Минобороны кадрах показана работа операторов БПЛА «Молния-2» 30-го мотострелкового полка. Как сообщили в ведомстве, одной из целей стали пункты управления украинскими беспилотниками в Сумской области.

В Минобороны отметили, что расчеты несут боевое дежурство круглосуточно и выполняют задачи независимо от погодных условий. Перед запуском военнослужащие меняют место базирования, чтобы не быть обнаруженными противником.

Дрон «Молния-2» запускается с помощью катапульты, что позволяет использовать его практически с любой подготовленной площадки. Управление аппаратом осуществляется с использованием специальных очков, аналогично FPV-дронам. При этом «Молния-2» обладает большей дальностью полета и способна нести боевую часть массой в несколько килограммов.

В Минобороны также отметили, что операторы беспилотников используют детекторы дронов, позволяющие обнаруживать воздушные цели и определять их тип, что помогает своевременно реагировать на появление беспилотников противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.