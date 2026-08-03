Экипаж Т-72Б3М уничтожил скопление пехоты ВСУ под Добропольем

Экипаж танка Т-72Б3М из 506-го мотострелкового Познанского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожил скопление украинских военнослужащих на Добропольском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, цель была обнаружена операторами разведывательных беспилотников. Они выявили группу военнослужащих ВСУ, укрывавшихся в лесополосе, после чего оперативно передали координаты танковому подразделению.

Экипаж Т-72Б3М, действуя с закрытой огневой позиции, произвел серию выстрелов 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами. Корректировка огня велась в режиме реального времени с помощью разведывательного беспилотника, что позволило обеспечить точное поражение цели.

В Минобороны отметили, что в результате совместной работы танкистов и операторов беспилотников скопление живой силы противника было уничтожено. После выполнения задачи экипаж замаскировал боевую машину и покинул огневую позицию.

В ведомстве добавили, что экипажи танков группировки войск «Центр» ежедневно наносят удары по живой силе, опорным пунктам и огневым позициям ВСУ, обеспечивая поддержку штурмовым подразделениям и способствуя их дальнейшему продвижению на Добропольском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.